При обыске в доме главы «секты Виссариона» нашли целый склад оружия — фото

|
Анастасия Шадская
31

Следователи обнаружили также дорогие аксессуары, украшения, ручки и брендовые очки.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Целый арсенал оружия был найден при обыске в доме лидера религиозной секты «Церковь последнего дня» Сергея Торопа, именующего себя Виссарионом. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры.

Помимо винтовок, кинжалов и арбалетов было найдено немало ценностей. Это украшения, дорогие часы, шариковые ручки и солнечные очки известных брендов.

Лидеров «секты Виссириона» задержали 22 сентября 2020 года. Известно, что религиозная организация под предводительством Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова существовала с 1991 года. Ее членов убеждали, что бывший инспектор ДПС и слесарь Сергей Тороп — воплощение Иисуса Христа на Земле.

Сектанты призывали своих последователей не обращаться за помощью к обычным врачам. В результате этого погиб как минимум один человек — не получивший лечения ребенок. Кроме того, мужчина свел счеты с жизнью, когда ему отказали в членстве в «Церкви последнего дня». Ранее При обысках в помещениях секты нашли фаллоимитаторы и оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты троих руководителей «секты Виссариона» обжаловали их арест.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:28
Сложный характер, поиск любимого, материнство: какой была дочь Владимира Конкина
8:28
Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID
8:21
ЦУМ оштрафован более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима
8:14
При обыске в доме главы «секты Виссариона» нашли целый склад оружия — фото
8:07
«Агент 007» из жизни: В Польше нашли реального Джеймса Бонда
7:59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...