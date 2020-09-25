Целый арсенал оружия был найден при обыске в доме лидера религиозной секты «Церковь последнего дня» Сергея Торопа, именующего себя Виссарионом. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры.

Помимо винтовок, кинжалов и арбалетов было найдено немало ценностей. Это украшения, дорогие часы, шариковые ручки и солнечные очки известных брендов.

Лидеров «секты Виссириона» задержали 22 сентября 2020 года. Известно, что религиозная организация под предводительством Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова существовала с 1991 года. Ее членов убеждали, что бывший инспектор ДПС и слесарь Сергей Тороп — воплощение Иисуса Христа на Земле.

Сектанты призывали своих последователей не обращаться за помощью к обычным врачам. В результате этого погиб как минимум один человек — не получивший лечения ребенок. Кроме того, мужчина свел счеты с жизнью, когда ему отказали в членстве в «Церкви последнего дня». Ранее При обысках в помещениях секты нашли фаллоимитаторы и оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты троих руководителей «секты Виссариона» обжаловали их арест.