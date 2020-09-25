Амнистия или глоток свободы? В Петербурге до зимы граффити закрашивать не будут

Петербургских уличных художников решили осчастливить городские власти. В сети появились сообщения о том, что в городе вводится мораторий на закрашивание граффити сроком до 1 февраля 2021 года. Такое решение приняли в ответ на депутатский запрос Дениса Четырбока, который вызвался решить наболевший вопрос противостояния граффитчиков и сотрудников коммунальных служб. Однако в действительности все оказалось гораздо прозаичнее. Как на самом деле будет работать временное послабление, разъяснил вице-губернатор Николай Бондаренко.

По словам чиновника, в период действия коронавирусных ограничений, а именно до 31 декабря 2020 года, государственная жилищная инспекция не будет выдавать собственникам объектов, на которых нанесены несогласованные изображения, предписания их закрасить. Однако после снятия ограничений все вернется на круги своя.

«После снятия ограничений на проведение проверок в 2021 году и учитывая процедуры их проведения, срок исполнения предписаний может быть установлен не ранее 1 февраля 2021 года», — говорится в ответном письме Бондаренко.

Оценили маневр властей уже и местные художники. По мнению лидера арт-группы «Явь» Анастасии Владычкиной, мораторий не меняет сложившуюся вокруг граффити в городе ситуацию. Предписания юридическим лицам все равно придут, и изображения закрасят.

«Кроме того, этот мораторий не запрещает в частном порядке, по собственной инициативе юридическим лицам, в том числе, коммунальным службам самостоятельно закрашивать работы. И в 99% случаев было так, что ЖКХ закрашивают работы, не дожидаясь предписания. Не дожидаясь штрафа. Таким образом, этот мораторий ситуацию никоим образом не поменяет», — заключила девушка.

Более того, в самом постановлении о введении моратория возникла путаница в терминологии. Чиновники используют два понятия — граффити и стрит-арт, которые в действительности не различаются. А значит, работы художников все так же будут подвергаться атакам коммунальщиков.

«Я видела цитаты из текста этого постановления, там говорится о граффити и о непотребных надписях. Опять произошли ошибки в терминологии, и чиновники опять не различают — что такое граффити, что такое надписи. У них это вещи разные, на самом деле это одно и то же. Граффити даже не входят в сферу, которую охватывает этот мораторий. В нем говорится о стрит-арте, который не является экстремистским и не несет опасность гражданам. Про граффити там ничего не сказано, их как раз продолжат закрашивать», — рассказала Анастасия Владычкина.

Несмотря на такую коллизию, местные художники решили попытать удачу и нанесли урбан-фреску с изображением Ивана Грозного на одну из стен в городе. Теперь остается только гадать, как долго она продержится, ведь петербургские коммунальные службы, как известно, не дремлют.

Подробнее о развитии этой истории читайте в развернутом материале 5-tv.ru после 13:00.