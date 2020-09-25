Послушно пошла за ним: предполагаемый убийца девочки жил с ее матерью

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Спустя несколько часов ребенок был найден мертвым в безлюдном месте.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Полиция задержала уже второго подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Нижегородской области. Девочка пропала накануне по дороге домой.

Спустя несколько часов ребенок был найден мертвым в безлюдном месте. По камерам наблюдения удалось выяснить, что девочка сама пошла за неизвестным мужчиной — судя по всему, она знала своего убийцу.

Вся последняя информация о ходе расследования у Дениса Кулаги.

Это последние минуты жизни школьницы. На кадрах видно, девочка послушно идет за мужчиной. Тут же появилась версия, вероятно, ребенок хорошо знал своего мучителя

«Версий много: то ли отец ее что ли. То ли решил отомстить за нее, за мать. Он, говорят, освободился только недавно. Я не знаю».

Мать ребенка, увидев эту запись, тут же опознала в неизвестном своего сожителя. Известно, что совсем недавно женщина рассталась с мужчиной и решила вернуться в семью.

«Как был одет?»

«В капюшоне был».

На поиски ребенка были брошены все силы, подключились волонтеры и только поздно вечером тело школьницы было обнаружено в зарослях. Недалеко от дома, где жида бабушка погибшей.

«Я пришла из бани. Ты подумай вот чего. Я прям как стояла, так и села. Что ищут ребенка и мы тут же собираемся, и я говорю: пойдемте! Нашли вот там за огородами. За кафе „Мирабела“, там за огородами ее нашли. Наверное, не весь кусок, а основное — что кинулись искать и где нашли».

Узнав о происшествии в городе, где жила девочка, люди массово вышли к стенам местного отдела полиции. К этому времени было известно о задержании первого подозреваемого — бывший заключенный, в прошлом осужденный за аналогичное преступление. Но след оказался ложным. У задержанного алиби. Да и мама погибшей настаивала — необходимо найти именно ее бывшего сожителя

И только ранним утром в следственном комитете заявили, что по горячим следам удалось задержать основного подозреваемого. Несколько минут назад его доставили на допрос. Данных о нем пока немного: известно, что он 1986-го года рождения и живет в совершенно другом районе Нижегородской области. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.

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