Родители российских школьников назвали недостатки дистанционного обучения

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Алина Потёмкина
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Большая часть опрошенных мам и пап не считает возможным сравнивать классическое и удаленное образование.

Родители российских школьников назвали недостатки дистанционного обучения

Фото: TASS / EPA / SHAWN THEW

Основные недостатки дистанционного обучения назвали родители российских школьников. Результаты опроса, проведенного центром компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС, опубликовал ТАСС.

Самой главной помехой названо низкое качество интернет-соединения, мешающее полноценному процессу учебы на удаленке. Такого мнения придерживается 34% респондентов. На втором месте — перебои в работе онлайн-платформ, так считает 29% опрошенных. Замыкает тройку недостатков низкая цифровая грамотность учителей — так считает 20% участников опроса. Кроме того, родители школьников отмечали низкую мотивацию учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%).

Также по итогам самоизоляции 72% родителей пришли к выводу, что нельзя сравнивать дистанционное обучение и классическое. По их мнению, в онлайне дети часто отвлекаются, а у педагогов нет возможности следить за дисциплиной. Это приводит к тому, что успешные ученики так же усваивают информацию, а отстающие вообще утрачивают интерес к учебе. Соответственно, это ведет к усилению расслоения среди учеников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения в структуре ЕГЭ и ОГЭ ждут школьников в 2021 году.

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