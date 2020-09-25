Родители российских школьников назвали недостатки дистанционного обучения

Основные недостатки дистанционного обучения назвали родители российских школьников. Результаты опроса, проведенного центром компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС, опубликовал ТАСС.

Самой главной помехой названо низкое качество интернет-соединения, мешающее полноценному процессу учебы на удаленке. Такого мнения придерживается 34% респондентов. На втором месте — перебои в работе онлайн-платформ, так считает 29% опрошенных. Замыкает тройку недостатков низкая цифровая грамотность учителей — так считает 20% участников опроса. Кроме того, родители школьников отмечали низкую мотивацию учащихся (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%).

Также по итогам самоизоляции 72% родителей пришли к выводу, что нельзя сравнивать дистанционное обучение и классическое. По их мнению, в онлайне дети часто отвлекаются, а у педагогов нет возможности следить за дисциплиной. Это приводит к тому, что успешные ученики так же усваивают информацию, а отстающие вообще утрачивают интерес к учебе. Соответственно, это ведет к усилению расслоения среди учеников.

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