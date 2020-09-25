«Разводиться собрались?» — жена Погребняка намекнула на сложности в браке
Супруги знакомы еще со школьной скамьи.
Фото, видео: Instagram @mariapoga_
Жена футболиста Павла Погребняка Мария намекнула на возможный развод со звездным супругом. Она выложила подозрительный по содержанию пост на своей странице в Instagram. Многие подписчики задумались, не скрываются ли за этим проблемы в отношениях спортсмена и модели.
На фото можно увидеть снятые крупным планом глаза Павла и Марии.
«Возможно ли в нашем мире прожить всю свою жизнь с одним человеком? Где царила бы любовь, понимание, забота? Или это так, только в сказках…» — написала она.
Поклонники пары сразу разволновались.
«Разводиться собрались?» — спросила одна из них.
Другие же попытались ответить на поставленный перед ними вопрос.
«Можно, любовь есть»;
«Возможно, но очень-очень редко»;
«Невозможно»;
«Наверное, только в сказках, по-любому какая-нибудь трещина будет», — написали они в комментариях.
Мария Погребняк знакома с мужем еще со школы. Пышная свадьба красивой пары прошла в 2014 году, с тех пор они трижды стали родителями сыновей. Модель регулярно делится семейной мудростью с подписчиками, но не все так просто. В самом начале их отношений роскошная блондинка устроила драку с официанткой на глазах у будущего мужа. Мария отпустила в ее адрес неприятный комментарий, за что получила удар по лицу, пишет «Экспресс газета».
Ранее 5-tv.ru показывал эротическую фотосессию Павла Погребняка с женой.
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