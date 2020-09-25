Жена футболиста Павла Погребняка Мария намекнула на возможный развод со звездным супругом. Она выложила подозрительный по содержанию пост на своей странице в Instagram. Многие подписчики задумались, не скрываются ли за этим проблемы в отношениях спортсмена и модели.

На фото можно увидеть снятые крупным планом глаза Павла и Марии.

«Возможно ли в нашем мире прожить всю свою жизнь с одним человеком? Где царила бы любовь, понимание, забота? Или это так, только в сказках…» — написала она.

Instagram @mariapoga_

Поклонники пары сразу разволновались.

«Разводиться собрались?» — спросила одна из них.

Другие же попытались ответить на поставленный перед ними вопрос.

«Можно, любовь есть»;

«Возможно, но очень-очень редко»;

«Невозможно»;

«Наверное, только в сказках, по-любому какая-нибудь трещина будет», — написали они в комментариях.

Мария Погребняк знакома с мужем еще со школы. Пышная свадьба красивой пары прошла в 2014 году, с тех пор они трижды стали родителями сыновей. Модель регулярно делится семейной мудростью с подписчиками, но не все так просто. В самом начале их отношений роскошная блондинка устроила драку с официанткой на глазах у будущего мужа. Мария отпустила в ее адрес неприятный комментарий, за что получила удар по лицу, пишет «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru показывал эротическую фотосессию Павла Погребняка с женой.