«Мы так раньше не делали»: Погребняк опубликовала эротическую фотосессию с мужем
После долгих уговоров, супруг модели согласился поучаствовать в откровенном перфомансе.
Фото: Instagram @mariapoga_
Модель и жена нападающего футбольного клуба «Урал» Мария Погребняк поделилась откровенными снимками с фотосессии с мужем Павлом. В своем микроблоге в Instagram она поделилась серией снимков, где супруги предстали в откровенных позах.
«Мы никогда так раньше не делали. Когда я увидела фото-работы, сначала не хотела их вообще никому показывать, слишком они получились горячие!» — подписала публикацию Погребняк.
Фанаты по достоинству оценили снимки пары и засыпали их комплиментами. Многие даже просили Марию раскрыть название отеля и марки одежды, чтобы повторить их горячую фотосессию.
«Горячие фото, вы неотразимы»;
«Это бомба!»;
«Фотографии шикарные, но вы с мужем еще лучше», — хвалили супругов поклонники.
Незадолго до этого модель попросила фолловеров своего микроблога посоветовать ей хорошего фотографа, который сможет запечатлеть их с Павлом любовь в объективе, и судя по всему, нашелся человек, способный выполнить поставленную задачу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк покрасила волосы в розовый цвет из баллончика.
Читайте также
94%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?