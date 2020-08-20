«Мы так раньше не делали»: Погребняк опубликовала эротическую фотосессию с мужем

Модель и жена нападающего футбольного клуба «Урал» Мария Погребняк поделилась откровенными снимками с фотосессии с мужем Павлом. В своем микроблоге в Instagram она поделилась серией снимков, где супруги предстали в откровенных позах.

«Мы никогда так раньше не делали. Когда я увидела фото-работы, сначала не хотела их вообще никому показывать, слишком они получились горячие!» — подписала публикацию Погребняк.

Instagram @mariapoga_

Фанаты по достоинству оценили снимки пары и засыпали их комплиментами. Многие даже просили Марию раскрыть название отеля и марки одежды, чтобы повторить их горячую фотосессию.

«Горячие фото, вы неотразимы»;

«Это бомба!»;

«Фотографии шикарные, но вы с мужем еще лучше», — хвалили супругов поклонники.

Instagram @mariapoga_

Незадолго до этого модель попросила фолловеров своего микроблога посоветовать ей хорошего фотографа, который сможет запечатлеть их с Павлом любовь в объективе, и судя по всему, нашелся человек, способный выполнить поставленную задачу.

Instagram @mariapoga_

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк покрасила волосы в розовый цвет из баллончика.