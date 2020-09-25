В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о второй волне коронавируса в России

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Алина Потёмкина
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Пандемия никуда не ушла, напомнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о второй волне коронавируса в России

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В России нет второй волны коронавируса. Об этом ТАСС заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, нынешняя эпидемиологическая обстановка является продолжением уже сложившейся ситуации.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — сообщил Горелов.

После спада пандемии многие туристы возвращаются в Россию. Не исключено, что они контактировали с инфицированными людьми, что способствует дальнейшему распространению COVID-19. Кроме того, в обществе наблюдается усталость от ограничительных мер: граждане начинают пренебрегать ношением масок и использованием антисептиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что назван основной показатель для определения второй волны коронавируса.

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