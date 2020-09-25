«Легко и просто»: Утяшева показала зарядку для стройных ног и подтянутых ягодиц

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Анастасия Шадская
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Именитая гимнастка часто делится с подписчиками секретами своей роскошной фигуры.

«Легко и просто»: Утяшева показала зарядку для стройных ног и подтянутых ягодиц

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила у себя на странице в Instagram очередной комплекс простых упражнений для всех желающих. Три нехитрых приема с простой спортивной резинкой помогут сохранить ноги стройными, а ягодицы — подтянутыми.

«Легко и просто делать дома в любое удобное время!» — пообещала Утяшева.

Жена юмориста Павла Воли не просто показала все упражнения сама. Она пояснила правильную технику для новичков, делая упор на осанку и втянутый живот. Также гимнастка пояснила, какие наиболее частые ошибки встречаются при их выполнении.

На своем примере Ляйсан показала, как просто и быстро можно провести очень эффективную тренировку на дому.

«Это помогает подтянуть ягодицы, но при этом „сделать“ вытянутые, красивые и тонкие ноги», — с улыбкой поделилась она своим секретом.

 
 
 
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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Утяшева замужем за Волей с 2013 года, они являются родителями сына Роберта и дочери Софии. Знаменитости входят в число наиболее обеспеченных россиян по версии Forbes. Ляйсан не раз выкладывала свои тренировки — например, легкое упражнение на шпильках.

Ранее 5-tv.ru показывал тренировку Ляйсан Утяшевой против целлюлита.

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