Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина. По данным 5-tv.ru, в результате вскрытия было установлено, что София умерла в результате утопления. Никакие травмы на теле погибшей, в том числе на позвоночнике, обнаружены не были. Результат экспертизы насчет наличия алкоголя в крови станет известен не раньше, чем через неделю.

Дочь актера Владимира Конкина находилась в фитнес-центре в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 5-tv.ru рассказали очевидцы. По словам управляющей заведения, от Софии Конкиной пахло алкоголем, ее рвало красным вином, а в ее сумки нашли пробку и штопор.

О смерти 32-летней наследницы заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии стало известно утром 24 сентября. Как заявил в беседе с 5-tv.ru источник, близкий к семье актера, несколько дней назад женщина ушла на занятие в бассейн и не вернулась. В среду, 23 сентября, ее близким поступил звонок из больницы. Медики сообщила, что дочь Конкина находится в реанимации.

Несмотря на все усилия врачей, стабилизировать состояние Софии не удалось. В ночь с 23 на 24 сентября она скончалась.

Близкие погибшей в трагическую случайность не верят. По их словам, женщина профессионально плавала и вряд ли могла захлебнуться. Кроме того, они подчеркивают, что наследница актера не имела каких-либо хронических заболеваний. У Софии осталась 11-летняя дочь. В настоящее время решается вопрос об оформлении над ней опекунства.