Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

«Иркутская область — это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться», — заявил в ходе встречи белорусский лидер, добавив, что у республики много планов по сотрудничеству с регионом.

Также Лукашенко пообещал, что делегации Иркутской области будет предоставлен доступ для ознакомления с продукцией промышленности страны. Он подчеркнул, что сибиряки всегда пользовались огромным уважением у белорусского народа и им важно показать то, что они могут для них сделать.