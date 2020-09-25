«Это гигант в России» — Лукашенко об активизации сотрудничества с Иркутской областью

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Светлана Шевченко
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Президент Белоруссии пообещал ознакомить делегацию российского региона с продукцией промышленности республики.

«Это гигант в России» — Лукашенко об активизации сотрудничества с Иркутской областью

Фото: TASS / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

«Иркутская область — это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться», — заявил в ходе встречи белорусский лидер, добавив, что у республики много планов по сотрудничеству с регионом.

Также Лукашенко пообещал, что делегации Иркутской области будет предоставлен доступ для ознакомления с продукцией промышленности страны. Он подчеркнул, что сибиряки всегда пользовались огромным уважением у белорусского народа и им важно показать то, что они могут для них сделать.

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