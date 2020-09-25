Носим маски и перчатки: россиянам напомнили о безопасности при COVID-19

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Столичный градоначальник Сергей Собянин призвал старшее поколение оставаться дома, а компаниям перейти на удаленку.

Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом снова напомнили россиянам о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах.

Мэр столицы Сергей Собянин этим утром выпустил рекомендации: компаниям по возможности перейти на режим удаленной работы; людям старше 65-лет — оставаться дома. Осень — сезон простудных заболеваний, и на этом фоне риск заразиться увеличивается.

Особое внимание — к нашим туристам, которые возвращаются с отдыха из-за рубежа. Они должны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательных результатов теста на коронавирус. Проверки проходят во всех аэропортах.

В России за последние сутки выявили 7212 новых случаев COVID-19, при этом четверть инфицированных россиян не имели клинических проявлений болезни.

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