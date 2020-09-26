Тиара, элитный алкоголь и позолоченный топор: Глава «секты Виссариола» коллекционировал предметы роскоши

Правоохранителям удалось выяснить любопытные детали о главе секты Виссариона. Сергей Тороп, который называл себя вторым Иисусом, оказывается, любил жить на широкую ногу и даже коллекционировал предметы роскоши.

В распоряжение 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, сделанные во время обыска. Правоохранители нашли тиару, которая хранилась на специальной подушке, позолоченный топор, элитный алкоголь, часы и солнцезащитные очки известных брендов. У следствия есть подозрения, что все это покупалось не только на деньги, отнятые у адептов секты.

По некоторым данным, члены общины участвовали в строительстве одного из объектов к Универсиаде на острове Татышев. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты троих руководителей «секты Виссариона» обжаловали их арест.