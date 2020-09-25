Еще пять человек задержаны после нападения в Париже

Еще пять человек задержаны после нападения на прохожих у здания, где располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в Париже, сообщает AFP. Агентство отмечает, что подозреваемых обнаружили правоохранители, когда нагрянули с обыском в дом предполагаемого злоумышленника.

Тем временем глава МВД Франции Жеральд Дарманен расценил инцидент как акт исламистского террора и назвал произошедшее очередным кровавым нападением на страну. Он отметил, что один из задержанных — 18-летний уроженец Пакистана ранее уже был под «колпаком» спецслужб. За предполагаемым злоумышленником велась слежка из-за его радикальных взглядов.

Также известно, что молодой парень обосновался во Франции три года назад. В момент задержания у него не было при себе никаких документов. Следователи выясняют его подноготную.

По последним данным, в рамках расследования французская полиция задержала уже семь человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdо задержан.