Названа возможная причина крушения самолета в Харьковской области

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 102

По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 22 человека.

Названа возможная причина крушения самолета в Харьковской области

Фото: Соцсети

Причиной крушения самолета АН-26 в Харьковской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны. 

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 22 человека. Двое получили серьезные травмы. Судьба еще четырех остается неизвестна. Согласно официальным данным, на борту потерпевшего крушения воздушного судна находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

В настоящий момент по поручению украинского президента Владимира Зеленского создана следственная группа для установления всех обстоятельств случавшегося. Сам глава Незалежной пообещал прибыть на место ЧП уже завтра. 

 

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