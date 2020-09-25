Скончался бард и поэт Михаил Кукулевич
О трагедии сообщил ученый и поэт Александр Городницкий в Facebook.
Фото: Соцсети
Известный бард и поэт и бард Михаил Кукулевич. На момент смерти ему было 80 лет. О трагедии сообщил ученый и поэт Александр Городницкий на своей странице в Facebook. Он выразил соболезнования близким скончавшегося и признался, что считает смерть Кукулевича горькой утратой.
«Горько скорблю в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека Михаила Кукулевича», — написал Городницкий.
Причина смерти поэта пока не называется. О дате и месте прощания также ничего неизвестно.
Михаил Кукулевич перенес блокаду. После окончания Ленинградского педиатрического мединститута, он уехал на Сахалин, где работал врачом-педиатром. Там же впервые начал писать стихи печатать их.
До 1992 года Кукулевич преимущественно занимался медициной, а уже С 1992 года погрузился и в журналистскую деятельность: он работал спецкором газеты «Больница».
Позже Михаил стал членом Союза писателей Москвы и выпустил семь поэтических сборников и две книги прозы. Печатался в журналах «День и ночь», «Нева» и дугих. .
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