Скончался бард и поэт Михаил Кукулевич

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Карина Бернтгольц
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О трагедии сообщил ученый и поэт Александр Городницкий в Facebook.

Скончался бард и поэт Михаил Кукулевич

Фото: Соцсети

Известный бард и поэт и бард Михаил Кукулевич. На момент смерти ему было 80 лет. О трагедии сообщил ученый и поэт Александр Городницкий на своей странице в Facebook. Он выразил соболезнования близким скончавшегося и признался, что считает смерть Кукулевича горькой утратой.

«Горько скорблю в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека Михаила Кукулевича», — написал Городницкий.

Причина смерти поэта пока не называется. О дате и месте прощания также ничего неизвестно.

Михаил Кукулевич перенес блокаду. После окончания Ленинградского педиатрического мединститута, он уехал на Сахалин, где работал врачом-педиатром. Там же впервые начал писать стихи печатать их.

До 1992 года Кукулевич преимущественно занимался медициной, а уже С 1992 года погрузился и в журналистскую деятельность: он работал спецкором газеты «Больница».

Позже Михаил стал членом Союза писателей Москвы и выпустил семь поэтических сборников и две книги прозы. Печатался в журналах «День и ночь», «Нева» и дугих. .

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