Спасатели проверяют информацию о крушении самолета под Ульяновском

Спасатели проверяют информацию о крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области. Как стало известно 5-tv.ru, появились сообщения об авиакатастрофе в селе Верхние Тимерсяны Цильнинского района региона.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших и погибших в результате крушения воздушного судна пока не поступала.