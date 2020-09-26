Спасатели проверяют информацию о крушении самолета под Ульяновском
По предварительным данным, ЧП произошло в селе Верхние Тимерсяны Цильнинского района региона.
Фото: globallookpress.com /Santiago Armas
Спасатели проверяют информацию о крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области. Как стало известно 5-tv.ru, появились сообщения об авиакатастрофе в селе Верхние Тимерсяны Цильнинского района региона.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших и погибших в результате крушения воздушного судна пока не поступала.
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