Спасатели проверяют информацию о крушении самолета под Ульяновском

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, ЧП произошло в селе Верхние Тимерсяны Цильнинского района региона.

Спасатели проверяют информацию о крушении самолета под Ульяновском

Фото: globallookpress.com /Santiago Armas

Спасатели проверяют информацию о крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области. Как стало известно 5-tv.ru, появились сообщения об авиакатастрофе  в селе Верхние Тимерсяны Цильнинского района региона.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших и погибших в результате крушения воздушного судна пока не поступала.

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