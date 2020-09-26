Главы силовых ведомств вылетели на место крушения Ан-26 под Харьковом
По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 25 человек. Еще двое госпитализированы.
Фото: EPA/SERGEY KOZLOV/ТАСС
Главы МВД, министерства обороны и начальник Генерального штаба Украины вылетели на место крушения Ан-26 в Харьковскую область. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Незалежной Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
«На место трагедии в город Чугуев вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин», — написал он в Facebook.
По предварительным данным, всего в результате авиакатастрофы под Харьковом погибли 25 человек. Еще двое госпитализированы с 90% ожогами всего тела.
Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области во время захода на посадку. На борту воздушного судна находились 27 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ошибка пилота могла стать причиной крушения АН-26 под Харьковом.
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