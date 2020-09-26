90-летний Иван Краско произвел почетный полуденный выстрел в Петербурге

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Анастасия Шадская
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В честь юбилея актера пригласили подняться на Нарышкин бастион Петропавловской крепости.

Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; YouToube @Невская Студия

Народный артист РФ Иван Краско в полдень 25 сентября произвел традиционный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Петербурга. Его пригласили туда в честь юбилея — двумя днями ранее звезде исполнилось 90 лет.

С поставленной задачей Краско справился на ура. Видимо, сказалось его флотское прошлое. В 1953 году он с отличием окончил Военно-морское училище, является капитаном-лейтенантом в отставке.

Гости и зрители выстрела еще раз поздравили актера с днем рождения и даже спели ему песню.

«На сцену выходит Иван-капитан, он мэтр российской культуры. Будь счастлив, здоров, наш Иван-капитан, во славу искусства и флота!» — хором затянули они и закончили все троекратным ура.

Актер Иван Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. Он рано лишился обоих родителей, его воспитали бабушка и дядя по матери. В кино он дебютировал в 1961 году. С тех пор на его счету более сотни ролей, он продолжает сниматься и играть на сцене. 3 октября в Театре имени Комиссаржевской состоится спектакль «Утоли моя печали» с Краско в главной роли.

В 2006 году скончался старший сын актера Андрей, тоже известный актер. С тех пор он успел еще дважды стать отцом и два раза развестись. Последняя супруга Краско была младше его на 60 лет и до сих пор с восторгом отзывается об экс-супруге.

Ранее 5-tv.ru писал про основные вехи в жизни и карьере Ивана Краско.

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