«Я сам темпераментный»: Пригожин объяснил свои слова о конфликте Афины и Ваенги

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 144

Музыкальный продюсер вновь прокомментировал ситуацию, произошедшую на шоу «Голос 60+».

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов, 5-tv.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил 5-tv.ru, что слов про высокомерное поведение Афины на эфире шоу «Голос 60+» он не говорил. Ранее его высказывание в такой форме привела сама певица Афина.

«Как сказал Иосиф Пригожин: „Не надо было так относиться! От вас шла агрессия“. Даже назвал меня высокомерной. Слушайте, я стояла красиво, достойно, как и должно настоящей греческой женщине. Но в какой-то степени это даже была самозащита. Я растерялась, что ко мне не повернулись», — заявила ранее Афина в интервью 5-tv.ru.

Супруг Валерии утверждает, что его неправильно поняли.

«Это ошибочный комментарий, я вообще слова „высокомерный“ не говорил. Я как раз сказал, что это была система защиты, — сказал продюсер. — Она была злая и негодовала, что никто к ней не повернулся. Ее узнали, она рассчитывала на подругу. Она не ожидала, что к ней не повернутся».

Скандал между певицами Афиной и Ваенгой продолжает активно развиваться. Принимавшая участие в отборе передачи «Голос 60+» Афина была потрясена, когда к ней после выступления не повернулся никто из членов жюри. Она считает, что в этом может быть виновна ее бывшая подруга Елена Ваенга, которая была в составе жюри. Она якобы не позволила Гарику Сукачеву одобрить выступление конкурсантки.

«Я честно скажу, не готов комментировать их внутренние интриги, пусть они сами разбираются. Я говорю это, как зритель, который видел этот эфир, именно на него попал, — продолжил Пригожин. — Мне зачем в это лезть?»

Супруг певицы Валерии добавил, что свои личные проблемы обе исполнительницы должны решать сами. Впрочем, понять поведение Афины после выступления на телевидении он может.

«Я сам темпераментный, — заявил он. — Она в Греции родилась, я в Дагестане».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о причинах конфликта между певицами Ваенгой и Афиной.

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