Мэрайю Кэри в 12 лет пыталась продать сутенеру родная сестра

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Анастасия Шадская
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Певица поделилась ужасными воспоминаниями в своей новой автобиографии.

Мэрайю Кэри в 12 лет пыталась продать сутенеру родная сестра

Фото: Instagram @mariahcarey

Популярная американская певица Мэрайя Кэри в детстве едва не попала в бордель — благодаря собственной сестре. Та часто издевалась над младшим ребенком в семье и в итоге решила избавиться от нее таким жестоким образом, продав в сексуальное рабство.

Родители Кэри развелись, она росла отдельно от сестры Эллисон и брата Моргана. Те никогда не питали к ней любви и до сих пор любят полоскать ее имя на ток-шоу или в интервью желтой прессе. Сейчас они винят Мэрайю, что та не помогает финансово тяжелобольной сестре, но у певицы есть на то причины.

«Когда мне было 12 лет, сестра накачала меня валиумом, предложила кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать сутенеру», — рассказала Кэри известной телеведущей Опре Уинфри.

Своей историей исполнительница поделилась также на страницах новой книги. Мемуары уже запущены в печать и должны открыть немало тайн личной жизни певицы.

Старшие дети выросли в межрасовой семье и завидовали Мэрайе, которую воспитывала только белокожая мать. На самом же деле она часто сталкивалась с расизмом в районе, где жила, и в школе.

Вероятно, поступок старшей сестры связан с ее собственным печальным опытом. В юности она занималась проституцией, но недавно призналась, что началось все раньше. Якобы мать заставляла десятилетнюю девочку принимать участие в оргиях сатанистов, ту неоднократно насиловали взрослые незнакомцы. Кроме того, рядом было немало других детей — жертв педофилов.

Мэрайя не уверена в правдивости слов сестры. Но личный печальный опыт решила использовать на благо свои детям. Несмотря на развод с отцом ее детей-близнецов Монро и Мороккан, она посвящает им много времени и старается быть лучшей матерью в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, как Мэрайя Кэри праздновала свое 50-летие.

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