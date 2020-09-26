Первый в мире человек, победивший ВИЧ, умирает от рака

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Алина Потёмкина
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«Берлинский пациент» смог излечиться от ВИЧ, благодаря трансплантации стволовых клеток.

Первый в мире человек, победивший ВИЧ, умирает от рака

Фото: TASS / ZUMA

Тимоти Рей Браун, ставший первым в мире человеком, поборовшим ВИЧ, вновь болен раком. Врачи констатируют, что на этот раз шансы 54-летнего мужчины преодолеть болезнь минимальны. Об этом сообщает Associated Press.

ВИЧ у Брауна обнаружили в 1995 году, когда американец проходил обучение в Берлине, из-за чего его прозвали «берлинским пациентом». В 2007 году ему сделали трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для лечения от лейкемии, и через три года после операции его анализы перестали показывать в крови ВИЧ. Врачи отмечали, что вирус не вернулся даже после того, как Брауну отменили антиретровирусные препараты.

В 2019 году у американца вновь обнаружили рак. Сейчас он находится в хосписе, и надежды на излечение от лейкемии крайне мало. Тем не менее Браун утверждает, что рад тому, что тогда решил пройти курс трансплантации клеток. По его словам, это не только позволило ему продлить жизнь, но и побудило ученых работать над лекарством, о создании которого раньше можно было только мечтать.

Врачи отмечают, что даже возвращение рака не привело к изменениям в анализах Брауна — они по-прежнему показывают отсутствие ВИЧ в его крови.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые сделали открытие, которое поможет победить метастазы рака.

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