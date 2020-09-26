Житель Костромской области рассказал, где находится пропавшая после победы на выборах уборщица

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 154

По словам мужчины, на женщину пытаются оказывать давление местные власти.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

Житель Повалихинского поселения Костромской области Виктор рассказал 5-tv.ru о местонахождении уборщицы Марины Удгодской, случайно выигравшей выборы главы населенного пункта. Ранее односельчане сообщали о ее пропаже.

По словам мужчины, Удгодская скрывалась в лесу, но сейчас уже возвратилась домой. Также он опроверг сведения о том, что женщина покинула родной край.

«Нет, это неверная информация. Я сегодня заезжал к женщинам. <…> Я спрашивал насчет Марины, они говорят, что она дома. Она просто убегала из дома — у нас деревня небольшая, за огородами сразу лес. За лесом — болото. Она туда бегала, было такое дело. Но она никуда не уехала, она находится здесь. Просто ей наказали строго-настрого никуда не высовываться, ничего не делать», — сообщил мужчина.

Также он добавил, что местные власти пытаются оказывать давление на Удгодскую и ее соратников. Из страха, что ее разговоры будут подслушаны, женщина старается избегать общения с близкими.

Марина Удгодская одержала победу на выборах местного главы, набрав 84 голосов против 46 за своего соперника, бывшего главы Николая Локтева. Изначально чиновник предложил ей выступить техническим кандидатом, но народ поддержал Удгодскую, обеспечив ей реальную победу на выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Удгодская пропала на болоте.

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