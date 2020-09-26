Выигравшая выборы уборщица из Костромской области пропала на болоте

Уборщица Марина Удгодская из Повалихинского поселения Костромской области куда-то пропала. Об этом рассказали ее односельчане, пишет URA.RU. По их словам, ее не видели уже несколько дней. Ранее женщина прославилась после внезапной победы на местных выборах.

Жители поселения не видели, куда пропала экс-уборщица. Есть предположение, что она могла пойти собирать клюкву на болота. Однако в ее доме нет ни ее самой, ни мужа, ни детей. Один из соседей при этом считает, что она вернется к 1 октября, чтобы занять новую должность. Он рассказал, что она ему звонила, но других подтверждений этому нет.

Марина Удгодская последние годы убирала здание администрации в поселении Повалихинское. На последних выборах его глава Николай Локтев предложил женщине стать техническим кандидатом. Но внезапно именно Удгодская получила 84 голоса против 46 за Локтева и стала победительницей. Никакой предвыборной кампании она не вела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уборщицу из Костромской области выдвинули на Нобелевскую премию мира после ее победы на местных выборах.