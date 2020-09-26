«Приходящий папа»: адвокат Пелагеи уличил юриста Телегина во лжи

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Виктория Андреева
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Филипп Рябченко прокомментировал слухи о том, что певица запрещает экс-возлюбленному видеться с дочерью.

«Приходящий папа»: адвокат Пелагеи уличил юриста Телегина во лжи

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Развод певицы Пелагеи с нападающим клуба ЦСКА, хоккеистом Иваном Телегиным в самом разгаре. При этом, одним из главных вопросов на сегодня является не раздел имущества селебрити, а проблема со свиданиями дочери артистки Таисии с отцом.

Так, недавно адвокат спортсмена Марианна Мировая заявляла, что мать девочки запрещает экс-возлюбленному встречаться с малышкой. Более того, звезда якобы даже не пытается мирно уладить конфликт, хотя Телегин испробовал уже массу способов.

С ответным словом выступил юрист Пелагеи Филипп Рябченко. Официальный представитель артистки настаивает, что хоккеист регулярно видит дочь и в то время, когда пожелает.

«С Таисией, насколько я знаю, папа встречался недавно, с неделю назад. Приезжал к теще, у которой в это время была девочка, провел с дочкой полдня. Все спокойно и по-доброму. Ребенок был рад встрече, папа доволен», — цитирует адвоката StarHit.

Instagram @pelageya_insta

На вопрос, почему юрист Ивана Телегина настаивает, что клиента ущемляют в правах, Филипп Рябченко четкого ответа не дал. Он лишь предположил, что это может быть либо спланированная тактика, чтобы выставить Пелагею перед публикой в невыгодном свете, либо Марианна Мировая действительно не в курсе истинности происходящего в семье клиента.

«Она (Пелагея — Прим.ред.) никогда не препятствовала, и наоборот, заинтересована в общении ребенка с отцом. Потому что живет интересами Таисии, и хочет чтобы она имела все — в том числе и папу, пусть и приходящего в гости», — подытожил адвокат певицы.

Впрочем, несмотря на сложившуюся обстановку вокруг дочери, сложно сказать, что хоккеист с трудом переживает развод. Как минимум, потому что есть, кому его поддержать. Так, совершенно недавно экс-возлюбленный Пелагеи опубликовал нежное фото со своей новой избранницей, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото Пелагеи, заметно похорошевшей после расставания с Иваном Телегиным.

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