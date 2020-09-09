«Развод вам к лицу»: Пелагея похвасталась стройной фигурой
Певица с дочкой проводят бабье лето на турецком курорте.
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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
О распаде пары певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стало известно в конце прошлого года, с тех пор начался резонансный бракоразводный процесс, тянущийся по сей день. Телегин уже успел обзавестись новой возлюбленной, он на протяжении года встречается с 32-летней бизнес-леди Марией Гончар.
О личной жизни Пелагеи известно немного, сейчас певица с трехлетней дочкой улетели наслаждаться «бабьим» летом на турецкий курорт. Снимками с побережья звезда активно делится с фанатами своего микроблога в Instagram.
Пользователи отметили, как похорошела певица, и что развод ей только к лицу. Фанаты завалили Пелагею комплиментами и пожелали скорее обрести свое счастье.
«Море, воздух, вода и очень красивая женщина»
«Вы очень красивая, просто невероятная»
«Хорошенькая и все так целомудренно», — написали пользователи социальной сети.
В Москве тем временем остался адвокат певицы, он в суде решает недопонимания между супругами по поводу алиментов раздела общего имущества. Певица просит 25% от доходов Ивана на выплаты дочери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией.
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