«Я в аду»: Водонаева показала распухшее лицо после удаления зубов мудрости

Скандально известная блогер и телеведущая Алена Водонаева перенесла серьезную операцию по удалению зубов мудрости. В Insta-сторис звезда сообщила, что едва ли не воет от ужасной боли, а ее лицо приобрело асимметричные пропорции: правую щеку буквально раздуло. И что с этим делать — неизвестно.

Как выяснилось, стоматологическую клинику Водонаева посетила накануне. По рекомендации медика, нужно было удалить причиняющие неудобства «восьмерки». На извлечение первого зуба ушло всего около десяти минут. Но вот со вторым, на нижней десне, пришлось провозиться целых 40!

«Выдергивать их, действительно, не больно. Но самое интересное начинается после. Я в аду. Ночь прошла нормально. Поныла и уснула. Болит и ноет только сторона с „лежачим“ нижним зубом. Щека опухла правая. Реакция, короче, будто его один и выдрали», — сообщила поклонникам Алена.

В ближайшее время блогера ожидает семидневная жидкая диета и курс антибиотиков, во избежание распространения инфекций.

«Глотать чуть-чуть больно. Это, пожалуй, большее, что меня беспокоит. Задеты все ткани. Горло тоже все ноет. Отек, говорят, будет держаться два-три дня. Но вы писали, что это нормально», — подытожила Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Впрочем, это, пожалуй, меньшая из тех бед, которые когда-либо случались с Аленой. Так, совершенно недавно она в слезах рассказала, что пережила изнасилование в 14 лет, впоследствии — три внематочные беременности и осталась бесплодна, сообщает ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как детские фото Алены Водонаевой породили скандал в социальных сетях.