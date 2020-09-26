Сестра погибшего в ДТП с сыном бывшего вице-губернатора Брянской области прокомментировала его домашний арест

Суд отправил сына бывшего вице-губернатора Брянской области Максима Резунова, устроившего ДТП со смертельным исходом, под домашний арест до 17 ноября. В интервью 5-tv.ru сестра погибшего в результате аварии Алла Пугачева прокомментировала решение судебной инстанции.

«Нам был понятен исход, но мы надеялись, что будет то, о чем мы просили и о чем просил прокурор и следователь, что будет заключен под стражу. Но получилось как получилось. Это решение суда», - заявила она.

Сам виновник ДТП, в свою очередь сообщил, что планирует выплатить денежную компенсацию семье жертвы происшествия. В то же время, по словам сестры погибшего, она ничего об этом не слышала.

Трагедия при участии наследника экс-чиновника произошла 18 сентября 2020 года в центре Брянска. Двигаясь на своем внедорожнике Volkswagen Touareg, 33-летний Резунов протаранил два автомобиля. От травм, полученных в результате удара, 35-летний водитель Toyota Дмитрий Пугачев скончался в больнице. Пострадали также, но остались живы шестилетняя девочка и женщина. Со слов очевидцев, в момент ЧП сын бывшего вице-губернатора был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у сына бывшего вице-губернатора Брянской области, устроившего смертельное ДТП, остались двое малолетних детей-инвалидов.