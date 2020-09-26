Сестра погибшего в ДТП с сыном бывшего вице-губернатора Брянской области прокомментировала его домашний арест
Суд отправил водителя, устроившего аварию со смертельным исходом, под домашний арест до 17 ноября.
Фото, видео: СК РФ, 5-tv.ru
Суд отправил сына бывшего вице-губернатора Брянской области Максима Резунова, устроившего ДТП со смертельным исходом, под домашний арест до 17 ноября. В интервью 5-tv.ru сестра погибшего в результате аварии Алла Пугачева прокомментировала решение судебной инстанции.
«Нам был понятен исход, но мы надеялись, что будет то, о чем мы просили и о чем просил прокурор и следователь, что будет заключен под стражу. Но получилось как получилось. Это решение суда», - заявила она.
Сам виновник ДТП, в свою очередь сообщил, что планирует выплатить денежную компенсацию семье жертвы происшествия. В то же время, по словам сестры погибшего, она ничего об этом не слышала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у сына бывшего вице-губернатора Брянской области, устроившего смертельное ДТП, остались двое малолетних детей-инвалидов.
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