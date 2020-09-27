«Может сломаться»: Лужина переживает за психическое состояние потерявшего дочь Конкина

Коллеги Владимира Конкина беспокоятся за его психическое здоровье после смерти дочери. Свои опасения высказала 81-летняя актриса Лариса Лужина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Он очень эмоциональный человек, может сломаться. Этого не хочется. Слава Богу, с ним сейчас рядом та, которая его поддерживает. Он не один, потому что сыновья где-то в Петербурге. Один даже за границей вроде», —цитирует звезду фильма «Вертикаль» StarHit.

По словам Лужиной, рядом с 69-летним Конкиным женщина, дружившая когда-то с его покойной женой Аллой Львовной. Актриса напомнила также, что раньше у исполнителя роли Шарапова в сериале «Место встречи изменить нельзя» были проблемы с алкоголем, и выразила надежду, что он не начнет снова пить от горя.

«Ему нельзя пить, как и нельзя было Володе Высоцкому. До определенного момента Конкин веселый и остроумный, а после пяти рюмок он становится другим человеком, это какое-то двуликое состояние», — сказала Лужина.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад 32-летняя София Конкина умерла, захлебнувшись в бассейне спорткомплекса «Джамп-клуб». В руководстве заведения заявили, что женщина якобы была пьяна. Позже директор Владимира Конкина Елена Переслени в интервью 5-tv.ru сказала, что, по предварительным данным, алкоголя в крови Софии медики не обнаружили. Однако официальные результаты экспертизы будут известны на следующей неделе.