Почему российские учения «Кавказ-2020» чрезвычайно важны для отработки отпора противнику

Мы уже привыкли к тому, что память о подвигах нашей страны надо защищать и отстаивать. Тем более, когда их упорно стараются переписать. Вот и выпускают поляки новые детские игрушки. Советский солдат теперь у них мародер и алкоголик. Тот самый солдат, который освободил их страну.

А вот украинцы все тренируются отражать агрессию врага с востока. В эту пятницу там закончились учения «Стремительный трезубец». Помимо местных военных, были задействованы подразделения десяти стран, в том числе США, Канады, Германии и той же Польши. Четыре тысячи бойцов, а также тяжелая боевая техника и авиация. По легенде оккупант дестабилизирует обстановку в Незалежной.

Вы понимаете, о каком «оккупанте» идет речь? Ни для кого не секрет, что Североатлантический альянс уже давно создает единый фронт на своих восточных рубежах. А там, где блок не соприкасается с границами России, можно использовать территорию новых друзей. Такое мягкое продвижение на восток. Для этого у Брюсселя есть даже специальный проект «Партнерство ради мира». И деньги дают, и инструкторов привозят, и даже оружие.

В России это понимают. В эти же дни на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей развернулись масштабные учения «Кавказ-2020». 80 тысяч человек, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.

В пятницу в Капустин Яр прибыл Владимир Путин, что только подчеркивает статус учений. Верховный главнокомандующий увидел, как Вооруженные силы России совместно с военными Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы отражали атаки, наносили ответные удары и переходили в наступление. На учениях можно было увидеть новинки российского военпрома. Это боевая машина поддержки танков с грозным именем «Терминатор». Она оснащена ракетами и двумя пушками.

Еще показали перспективную реактивную установку разминирования УР-15 «Метеор». Она буквально расстреливает мины специальным зарядом и образует коридор для прохода. Ну и все оценили силу новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 или «Тосочка». Термобарические снаряды практически выжигают бронетехнику и укрепления противника на площади в несколько десятков тысяч квадратных метров.

Отрадный факт, в нашей армии, начиная с 2012 года, снова постоянно проводятся масштабные маневры. Так, в прошлом году мы подробно рассказывали об учениях «Центр», где были задействованы почти 130 тысяч человек и более 20 тысяч единиц боевой техники. Как известно, грамотное и непрерывное управление войсками — залог успеха любой операции. И еще что важно: в отличиЕ от НАТО наши войска тренируются на своей собственной территории и не подползают к границам вероятного противника.