Стоит ли россиянам ждать вторую взрывную волну пандемии COVID-19?

На этой неделе более десятка европейских стран вернули ограничения из-за роста числа случаев COVID-19. Одни закрывают границы, другие объявляют полный локдаун. Что касается ситуации в России, у нас тоже есть рост, но он небольшой, не взрывной. По данным на 26 сентября, более семи с половиной тысяч инфицированных человек. Это значительно меньше, чем в пики пандемии, но все же.

Сейчас много разговоров о так называемой второй волне. Не забывайте, что первая волна никуда не уходила. И только от нашей ответственности и аккуратности будет зависеть развитие ситуации. К тому же региональные власти понимают, как надо действовать в эти дни. Так, новые ограничительные меры вводятся в Москве уже с понедельника, сейчас там больше всего заболевших.

Мэр Сергей Собянин попросил пожилых москвичей остаться дома. Это касаются в первую очередь людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также очень опасно особенно сочетание простуды и COVID-19, и новые меры призваны защитить москвичей. Работающим пенсионерам предложили взять отпуск или перейти на удаленку. Предприятиям рекомендовано перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников. Также в столице действуют ограничения на массовые мероприятия. В общественных местах установлен масочный режим.

«Люди расслабились, хуже выполняют эпидрекомендации. Считать, люди привозят – это вряд ли. Но то что они ведут такой активный образ жизни, частые контакты, перелеты - это конечно замечательно, но может повышать количество заражений», - пояснил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

В то же время за последние сутки в России из больниц выписано свыше шести тысяч граждан. А всего в стране число выздоровевших пациентов превысило 940 тысяч человек. Да, мы проходим пандемию мягче, чем другие страны. Но это не повод расслабляться. Особенно региональным властям. Именно этот посыл стал ключевым на встрече президента с недавно избранными руководителями субъектов России.

«Ведь у нас сейчас наступает осенняя пора, когда и проблема гриппа, ОРВИ, вообще так называемых бытовых инфекций – они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей. Но не прошла еще, полностью не завершена, далеко не завершена работа, связанная с борьбой с COVID‑19, с эпидемией. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. И здесь, конечно, нужно уделить особое внимание группам риска», - подчеркнул российский президент.

Главы регионов должны понимать, что им вместе с полномочиями делегирована и огромная ответственность. Им нужно, по меткому замечанию Путина, «вкалывать с полной отдачей», зачастую в нестандартных и очень сложных ситуациях. И надо быть готовым к критике снизу.

«Конечно, самое главное – надо всегда слышать людей. В ежедневном режиме, точно так же, как в период предвыборной кампании, быть с ними в открытом диалоге, постоянно получать живой, не забюрократизированный отклик, обратную связь. А если вы слышите какие‑то критические замечания, порой даже, может быть, и резкие – конечно, вы все люди взрослые, и так понимаете, о чем я сейчас хочу сказать, – не тот это совсем случай, когда нужно обижаться», - отметил глава государства.

Еще одна тревожная ситуация, которую в том числе предстоит решать региональным руководителям. Речь о рынке труда. По большей части именно COVID-19 виноват в том, что только за первый квартал этого года во всем мире без работы осталось четыреста миллионов человек.