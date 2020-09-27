Почему победившие на выборах в Костромской области уборщица и водитель автобуса пропали?

Сразу две костромских сенсации взбудоражили на этой неделе всю Россию. В кресла руководителей муниципалитетов готовятся сесть уборщица и водитель автобуса. Таковы итоги выборов. Простые работяги обошли матерых чиновников. Казалось бы, вот она демократия в действии! Ну и заветы Ленина, про кухарку. Только там не знают, что делать со всем этим.

Уборщица призналась, что шла техническим кандидатом, об этом ее попросил прежний глава. Водитель осознано выдвигал свою кандидатуру, но справится ли он теперь? Откуда возьмет управленческий опыт? И что думали люди, доверив судьбу родных деревень, тем, кто об этой сложной работе имеет очень отдаленное представление. Женщина скрывается сейчас ото всех, мужчина готов рулить в светлое будущее.

Так что же это было на самом деле? Новый запрос народа? Или все-таки протестное голосование? Ну и главное: что будет дальше? Корреспондент Максим Облендер лично познакомился с костромскими феноменами и задал им все эти вопросы.