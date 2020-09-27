Похудевшая певица МакSим впервые вышла в свет после страшного ДТП

Серьезная авария с певицей МакSим поставила точку в ее публичных выходах и творческой карьере. Причиной стали сильные боли, которые к тому же и привели к значительному похудению. С момента аварии прошло почти 1,5 года, и вот МакSим впервые за все это время обрадовала своих поклонников, выйдя в свет.

Отдельно стоит подчеркнуть, что певица месяц назад вернулась в Москву и сейчас посвящает все свое время воспитанию дочек. Как пишет сайт KP.RU, ее заметили на хоккейном матче между «Спартаком» и «Амуром», проходивший в рамках чемпионата КХЛ. По словам очевидцев, пришла она в компании подруг и выглядела вполне здоровой. Красно-белые хорошо знают МакSим и в особенности любят ее песню «Знаешь ли ты». Композиция прозвучала во время состязания в ее честь, а вместе с певицей в этот счастливый и трогательный момент подпевали трибуны.

Напомним, что МакSим попала в страшную аварию весной 2019 года. Тогда невролог поставил ей диагноз посттравматический синдром. ДТП привело к многочисленным ушибам и травмам, а также бессоннице. Затем поклонники еще и заподозрили ее в гормональной терапии из-за последствий неудачных экспериментов с внешностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сильно похудевшая после болезни МакSим удалила все фото в Instagram.