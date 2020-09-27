Хакеры запустили на сайте белорусского госканала видео с разгоном протестующих

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Светлана Александрова
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Подборка роликов появилась на интернет-ресурсе вместо эфира с выпуском вечерних новостей.

Фото, видео: Instagram @tutbylive, ТАСС / Федосенко Наталия

Хакеры выпустили на сайте Белорусской телерадиокомпании, в которую входят каналы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», видео с разгоном протестующих силовиками. Как сообщают «Известия», ролики, собранные с разных Telegram-каналов, появились на интернет-ресурсах вместо эфира с вечерним выпуском новостей и транслировались несколько минут. После этого онлайн-трансляция на сайте БТ была прекращена. Аналогичное видео появилось и на сайте канала Общенациональное телевидение Белорусии (ОНТ). Там прямой эфир на данный момент тоже недоступен.

Тем временем в Telegram-канале группы «Киберпартизаны» появилось сообщение о том, что хакеры берут на себя ответственность за эту акцию.

По информации издания, во время субботнего так называемого «женского марша» в Минске задержаны несколько десятков человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 24 сентября в ходе очередной акции протеста в Белоруссии были ранены несколько сотрудников милиции. Правоохранители ищут граждан, кидавших в ОМОН овощи и бутылки.

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