«Мы еще ничего»: Рудковская и Галкин опубликовали «честное» селфи без фотошопа

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Анастасия Шадская
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Продюсер ответила на обвинения в приукрашивании своих фотографий в соцсетях.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская выложила на своей странице в Instagram селфи с юмористом Максимом Галкиным без ретуширования. Так она отреагировала на частые обвинения в свой адрес относительно любви к фотошопу.

Пара снимков не очень хорошего качества и при плохом освещении была сделана на дне рождения общего друга звезд. По ней можно оценить внешность Галкина и Рудковской, а также обновленную прическу последней.

«Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даем (выкладывала при нем)! Мы такие, как есть, кстати, еще ничего», — подписала она пост.

Instagram @rudkovskayaofficial

Подписчики Рудковской поддержали ее праведный гнев. Многие указали, что делать такую публикацию было вовсе не обязательно.

«Вам и не нужно»;

«Нормальные, как все люди»;

«У скольких людей отсутствие чувства такта присутствует. Вы красавцы», — написали они в комментариях.

Недавно Яна Рудковская начала распродавать свой брендовый гардероб. Всего в ее коллекции представлено несколько десятков лотов: верхняя одежда, туфли, аксессуары. Как пишет ФАН, самым дорогим оказался серебристый костюм от Valentino, его начальная стоимость — более одного миллиона рублей. Все средства супруга Евгения Плющенко обещает отдать на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гном Гномыч обратился к Путину.

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