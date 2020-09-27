«Хоть с жирафом»: Панин рассказал о роли Пашаева в скандальной историей с собакой
Актер выразил благодарность юристу, который, по его словам, стал «вишенкой на торте» в резонансном деле.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, известный по защите Михаила Ефремова в деле о «пьяном» ДТП, сыграл решающую роль в истории с собакой, которой «прославился» несколько лет назад актер Алексей Панин. Об этом НТВ рассказал сам артист.
По его словам, скандальный ролик появился в сети, когда в суде решалось дело о его праве воспитывать дочь от брака с актрисой Юлией Юдинцевой. Тогда ему пришлось отстаивать свою честь, доказывая, что интимом с животным на видео занимался не он. Эльман Пашаев появился в деле уже под конец процесса, но именно он смог довести его до победного финала.
«Я очень благодарен Эльману, что он принял участие в моем деле, что он так включился. Он безусловно повлиял, но Эльман был не основным игроком по моему делу. Он вышел уже как звезда на аплодисменты. Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте», — рассказал Панин.
Артисту с адвокатом пришлось покадрово разбирать злополучный ролик. Тогда юрист заверял своего подзащитного, что сможет выиграть дело, независимо от того, он был на видео или нет.
«Эльман, я помню, сказал: «Леш, даже если это было правда с собакой, хоть с жирафом — мы все равно это развалим», — вспоминал артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Алексей Панин отреагировал на приговор Михаилу Ефремову.
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