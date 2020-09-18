Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса
Соответствующее решение было принято Советом Адвокатской палаты Северной Осетии.
Фото: ТАСС / Карпухин Сергей
Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает агентство «Москва».
Ранее Минюст РФ внес представление в адвокатскую палату о лишении Эльмана Пашаева адвокатского статуса. Поводом стал громкий процесс о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, чьим защитником выступал Пашаев. Кроме того, было внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, представлявшего семью погибшего в этой аварии Сергея Захарова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев не считает обоснованными претензии Минюста к его поведению во время процесса над Ефремовым.
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