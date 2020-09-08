«Я не верю, что он был за рулем» — Алексей Панин о вине Ефремова в аварии

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Татьяна Меркер
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Коллега артиста, как и некоторые другие звезды театра и кино, требует помилования для Михаила Ефремова.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве Алексей Панин

Примеру Ивана Охлобыстина, который вступился за осужденного Михаила Ефремова и даже попросил помощи у Путина, последовал скандально известный артист Алексей Панин. В интервью 5-tv.ru он заявил, что не хочет, чтобы «великий русский артист» сидел в тюрьме.

«Я не верю, что Михаил Ефремов сидел за рулем!» — заявил Панин.

На вопрос о том, кто же тогда управлял автомобилем, попавшим в ту страшную аварию, Алексей ответил, что на это у него нет объяснений. Актер только посетовал на случившееся, но не с погибшим водителем, а с самим Михаилом. Приговор он считает сокрушительным для артиста.

«Я не хочу, не хочу, чтобы Ефремов сидел в тюрьме. Я его люблю!» — заключил звезда фильма «Жмурки».

Также он призвал всех неравнодушных к судьбе российского актера поддержать его в этот сложный период, последовать примеру Ивана Охлобыстина и просить о помиловании Ефремова, даже самого президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин вспылил, узнав приговор Ефремову, но потом передумал и удалил заявление.

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