«Я не верю, что он был за рулем» — Алексей Панин о вине Ефремова в аварии
Коллега артиста, как и некоторые другие звезды театра и кино, требует помилования для Михаила Ефремова.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей
Примеру Ивана Охлобыстина, который вступился за осужденного Михаила Ефремова и даже попросил помощи у Путина, последовал скандально известный артист Алексей Панин. В интервью 5-tv.ru он заявил, что не хочет, чтобы «великий русский артист» сидел в тюрьме.
«Я не верю, что Михаил Ефремов сидел за рулем!» — заявил Панин.
На вопрос о том, кто же тогда управлял автомобилем, попавшим в ту страшную аварию, Алексей ответил, что на это у него нет объяснений. Актер только посетовал на случившееся, но не с погибшим водителем, а с самим Михаилом. Приговор он считает сокрушительным для артиста.
«Я не хочу, не хочу, чтобы Ефремов сидел в тюрьме. Я его люблю!» — заключил звезда фильма «Жмурки».
Также он призвал всех неравнодушных к судьбе российского актера поддержать его в этот сложный период, последовать примеру Ивана Охлобыстина и просить о помиловании Ефремова, даже самого президента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин вспылил, узнав приговор Ефремову, но потом передумал и удалил заявление.
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