«Зияющая пустота»: в театре «Около дома Станиславского» скорбят об ушедшем актере Логинове

В театре «Около дома Станиславского» рассказали об утрате, которую понесла трупа, потерявшая одного из артистов — 27 сентября не стало Никиты Логинова. Ему стало плохо на пороге родного театра за несколько часов до спектакля.

«С глубокой скорбью сообщаем о скоропостижной смерти от сердечного приступа артиста нашего театра Никиты Логинова. Почти сорок лет своей жизни он посвятил театру ОКОЛО. Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Никита Логинов скончался за несколько часов до спектакля по Гоголю «Ревизор». Ему стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», в котором он служил и был руководителем художественно-постановочной части. По данным 5-tv.ru, у Логинова случился сердечный приступ.

Коллеги по цеху артиста были шокированы известием о смерти актера. Никто не мог даже предположить, что у него могли быть проблемы со здоровьем. В беседе с 5-tv.ru актриса Юлия Снигирь рассказала о совместной работе с Логиновым.

По стечению обстоятельств, именно в этот день, 27 сентября, должна была состояться премьера в этом сезоне спектакля «Ревизор» с участием Логинова.