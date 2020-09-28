В МВД уточнили число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком под Калининградом

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 13

Водитель автобуса, объявленный ранее погибшим, жив. Он находится в реанимации, сообщили в ведомстве.

Фото, видео: Соцсети, МВД РФ

В МВД уточнили число жертв ДТП под Калининградом с участием рейсового автобуса и песковоза. Как сообщила 5-tv.ru начальник пресс-службы, подполковник внутренней службы Светлана Поставничая, в аварии погибли шесть человек. Появившаяся ранее информация о семи погибших не соответствует действительности.

«Погиб водитель грузовика, песковоза. Водитель автобуса сейчас в реанимации, ему оказывается помощь, он оперируется. Он жив. У нас всего погибших шесть человек. О седьмом — это была неправильная информация», — сказала представитель ведомства.

ДТП произошло утром в воскресенье, 27 сентября, на трассе Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево в Калининградской области. По информации ГИБДД, автобус столкнулся с грузовиком.

В региональном МВД сообщили, что по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной произошло столкновение с грузовиком. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ очевидца о смертельном ДТП с автобусом и грузовиком под Калининградом.

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