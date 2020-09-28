«Куклы Маши стали старше»: рыжий «Иванушка» развлекся с двумя экс-супругами

|
Валентин Черников
9

Певец Андрей Григорьев-Апполонов похвастался «высокими» отношениями с бывшими женами.

Фото, видео: Instagram @apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов пересекся с бывшими женами на вечеринке в честь дня рождения капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Певец опубликовал в Instagram фото, на котором стоит в обнимку с Мариной Кириленко и Мариной Зубковой.

«С Машами-мамашами. Учитесь!» — написал артист под снимком.

Instagram @apollonov_ag

Не все поклонники в комментариях поняли, чему призвал их учиться рыжий «Иванушка». Меж тем Григорьев-Апполонов не раз говорил, что гордится хорошими отношениями с бывшими женщинами, несмотря на разводы. Как с улыбкой отмечал певец в интервью, обе Марины в свое время ушли от него к другим Андреям — баскетболистам.

С Мариной Лопатовой солист познакомился в конце 90-х. Пара прожила вместе до 2001 года без официального брака. После чего Лопатова вышла замуж за Андрея Кириленко — ныне председателя Российской федерации баскетбола, родила от него трех детей, а четвертого ребенка — Александру — супруги удочерили.

В 2003-м Григорьев-Апполонов сошелся с Мариной Банковой. Спустя пять лет они поженились. Девушка подарила ему двух сыновей — Ивана и Артемия. Сегодня они занимаются хоккеем. Брак продлился более десяти лет. В 2019-м девушка развелась с артистом и вышла замуж за форварда петербургского БК «Зенит» Андрея Зубкова. В январе 2020-го у них родился сын Александр.

«Андрей, ты, наверное, баскетбол терпеть не можешь», — пошутили в комментариях.

«Куклы Маши стали старше», — отметили фанаты, припомнив Андрею хит «Иванушек». Сам певец всегда называл Марин Машами, что сделал и на этот раз.

«Высокие отношения»;

«А почему бы и нет? Это жизнь. Главное — уважать, как будущее, так и прошлое», — заключили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что рыжего из «Иванушек» сравнили с «куклой Машей» на архивном фото.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
«Куклы Маши стали старше»: рыжий «Иванушка» развлекся с двумя экс-супругами
6:17
Водитель автобуса в Калининграде выжил после смертельного ДТП
6:06
«Фредди, ты ли это?» — Ревва с усами стал копией Меркьюри
6:01
Лайфхак: Как поливать цветы, находясь в отъезде — видео
6:01
Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака
6:01
Как выжать весь сок из апельсина в домашних условиях — простой лайфхак

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
Названа предварительная причина смерти актера из «Антикиллера»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок