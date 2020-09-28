«Куклы Маши стали старше»: рыжий «Иванушка» развлекся с двумя экс-супругами

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов пересекся с бывшими женами на вечеринке в честь дня рождения капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Певец опубликовал в Instagram фото, на котором стоит в обнимку с Мариной Кириленко и Мариной Зубковой.

«С Машами-мамашами. Учитесь!» — написал артист под снимком.

Instagram @apollonov_ag

Не все поклонники в комментариях поняли, чему призвал их учиться рыжий «Иванушка». Меж тем Григорьев-Апполонов не раз говорил, что гордится хорошими отношениями с бывшими женщинами, несмотря на разводы. Как с улыбкой отмечал певец в интервью, обе Марины в свое время ушли от него к другим Андреям — баскетболистам.

С Мариной Лопатовой солист познакомился в конце 90-х. Пара прожила вместе до 2001 года без официального брака. После чего Лопатова вышла замуж за Андрея Кириленко — ныне председателя Российской федерации баскетбола, родила от него трех детей, а четвертого ребенка — Александру — супруги удочерили.

В 2003-м Григорьев-Апполонов сошелся с Мариной Банковой. Спустя пять лет они поженились. Девушка подарила ему двух сыновей — Ивана и Артемия. Сегодня они занимаются хоккеем. Брак продлился более десяти лет. В 2019-м девушка развелась с артистом и вышла замуж за форварда петербургского БК «Зенит» Андрея Зубкова. В январе 2020-го у них родился сын Александр.

«Андрей, ты, наверное, баскетбол терпеть не можешь», — пошутили в комментариях.

«Куклы Маши стали старше», — отметили фанаты, припомнив Андрею хит «Иванушек». Сам певец всегда называл Марин Машами, что сделал и на этот раз.

«Высокие отношения»;

«А почему бы и нет? Это жизнь. Главное — уважать, как будущее, так и прошлое», — заключили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что рыжего из «Иванушек» сравнили с «куклой Машей» на архивном фото.