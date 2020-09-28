Более 300 человек задержали на воскресных митингах в Белоруссии

В Белоруссии тысячи жителей вновь вышли на улицы. Самые крупные протесты прошли в Минске. Митингующие перекрыли одну из оживленных трасс, однако экстренные службы, например скорую помощь, пропускали. Сообщается, что не обошлось без стычек с милицией. Активисты закидывали ОМОН камнями и провоцировали силовиков на ответные меры.

В соцсетях появилась информация, что спецназ применил слезоточивый газ, но в МВД это опровергли. Провокаторов сейчас ищут. В целом, протесты проходят мирно. Люди не расходятся, несмотря на дождь.

По данным правозащитного центра «Весна», в ходе акций протеста было задержано более 340 человек.