Более 300 человек задержали на воскресных митингах в Белоруссии

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Тысячи жителей вышли на улицы уже в 50-й раз со дня выборов президента страны.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

В Белоруссии тысячи жителей вновь вышли на улицы. Самые крупные протесты прошли в Минске. Митингующие перекрыли одну из оживленных трасс, однако экстренные службы, например скорую помощь, пропускали. Сообщается, что не обошлось без стычек с милицией. Активисты закидывали ОМОН камнями и провоцировали силовиков на ответные меры.

В соцсетях появилась информация, что спецназ применил слезоточивый газ, но в МВД это опровергли. Провокаторов сейчас ищут. В целом, протесты проходят мирно. Люди не расходятся, несмотря на дождь.

По данным правозащитного центра «Весна», в ходе акций протеста было задержано более 340 человек.

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