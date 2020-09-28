Технологии будущего: российские атомщики отмечают 75-летний юбилей отрасли

Работники атомной промышленности отмечают свой профессиональный праздник. В этом году отрасли исполняется 75 лет. И первым с юбилеем ветеранов и сотрудников-атомщиков поздравил президент России, особо отметив, что страна по праву гордится выдающимися учеными и конструкторами, инженерами и рабочими, которые стояли у истоков советского атомного проекта.

Сейчас Россия — бесспорный лидер отрасли в мире. Наша страна обладает самыми современными оборонными технологиями, и единственная, кто имеет атомный ледокольный флот.

О рождении мирного атома и технологиях будущего — Максим Прихода.