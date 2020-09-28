Названы регионы РФ, где большинство жителей ведет здоровый образ жизни

Эксперты назвали российские регионы с самым здоровым образом жизни. По данным РИА Новости, лидерами рейтинга по соответствующей приверженности населения уже в четвертый раз подряд стали республики Северного Кавказа и южных территорий РФ.

Список возглавили Дагестан и Чечня. На третьей и четвертой строчках обосновались Адыгея и Краснодарский край. Пятерку лидеров замкнула Кабардино-Балкария.

Агентство отмечает, что высокое положение указанных регионов в рейтинге обусловлено низким уровнем потребления населением табачной и алкогольной продукции.

Пять последних мест в списке заняли Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область.

Доля россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, за прошедший год составила 43%. Этот показатель на 3,2% превышает аналогичный за предыдущий период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКонтакте объявила о запуске платформы «Здоровье» для контроля за самочувствием.