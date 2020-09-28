«Ненужные животные»: Настя Задорожная спасла выброшенных на трассу собак

Певица и актриса Настя Задорожная спасла нескольких выброшенных на трассу собак во время своей поездки из Сочи в Москву. Она поделилась своим возмущением по поводу бессердечности людей в своем микроблоге в Instagram.

Задорожная поведала, как обнаружила братьев наших меньших.

«Трасса очень хорошо ориентирована на путешественников, поэтому почти через каждые 15 км можно найти заправочную станцию, чтобы освежиться, — издалека начала Настя. — Очень удобно. А еще, как оказалось, очень удобно выбрасывать ненужных животных на эти самые заправки».

Instagram @stasya_ru

Самые удачливые из щенков прибились к местным АЗС, многие же погибли.

Певица давно защищает права животных и продвигает идею брать бездомных питомцев из приюта, а не покупать их. Поэтому пройти мимо такой беды она не смогла.

Задорожная путешествовала вместе с одной из своих собак, так что смогла взять только четверых псов. Некоторые из них серьезно пострадали. Она отметила, что только благодаря неравнодушным работникам АЗС те остались живы.

«Почти на каждой заправке работают люди с добрым сердцем и помогают, чем могут, подкидышам каждый день. Они видели тех, кто подбросил. В основном эти „особи“ считают, что помогли».

Instagram @stasya_ru

Звезда обратилась к тем, кто не знает, что делать с «ненужными» животным. Вместо такого варварского метода она посоветовала связаться с теми, кто им поможет.

«Голова трещит по швам от мысли, что такие заправки каждые 15 километров», — горько посетовала она под конец.

Пользователи сети поддержали свою любимицу.

«Спасибо вам за доброе сердце!»;

«Какая вы молодец!»;

«Я считаю людей, кто оставляет животных, нелюдями, это так безответственно и так мерзко!» — написали они.

Также Задорожная показала в сторис процесс лечения некоторых из спасенных собак. Позже она планирует пристроить их в хорошие руки.

Ранее 5-tv.ru писал, как Настя Задорожная рассекретила будущего мужа.