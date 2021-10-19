ТОП-5 тайн о происхождении русских фамилий

Тема происхождения русских фамилий до сих пор актуальна и споры вокруг нее никак не утихают. Несмотря на множество различных вариантов возникновения тех или иных наследственных родовых имен, их сущность порой остается абсолютно нераскрытой. 5-tv.ru публикует ТОП-5 тайн о происхождении исконно русских фамилий.

Фамилия по старшему в роду

Большинство русских фамилий имеют окончания «ев» или «ов». В данном случае, как пишет портал Femmie, нет ничего сложного. Такие наследственные родовые имена произошли от старшего в роду. По сути, сын Сергея Николай автоматически становился Сергеевым. Несмотря на это, с учетом современных реалий фамилия часто относится к деду. В старину это было очень удобно — так в деревнях различали тезок.

Фамилия по роду деятельности

На Руси род занятий главы семейства «присваивал» фамилию остальным домочадцам. В частности, если мужчина работал конюхом, то его жена, дети и другие родственники были Конюховыми. Подобного рода наследственных родовых имен довольно много. По ним раньше всегда можно было понять, чем занимается семья. Как правило, носители таких фамилий относились к средним и низшим слоям общества.

Фамилия от прозвища человека

В прежние времена некоторые фамилии «прилипали» к обладателям абсолютно спонтанно. В частности, имел значение внешний вид, поведение, чувства и другие «параметры» человека. Например, представители главы семейства с красными ушами становились Красноуховы. Такие наследственные родовые имена считались в народе уличными и не имели официального характера.

Особая фамилия у знати

Помещица, живущая неподалеку от устья реки Мещера, имела фамилию Мещерская. Данная аналогия не применима к Илье Муромцу. В этом случае былинный богатырь просто был выходцем из одноименного города. Наследственные родовые имена знати, как правило, оканчивались на «ский» и «ская». Люди, услышав подобную фамилию, всегда старались общаться с ее обладателем крайне осторожно и вежливо.

Фамилия учащихся духовных семинарий

Длинные и пафосные фамилии любили присваивать себе и представители православного духовенства. Эти наследственные родовые имена имели окончания, как у знати. Часто за основу брали наименования церковных приходов, названия праздников и некоторых библейских терминов — Рождественский, Преображенский и другие. Также духовенство использовало латинские и греческие слова.

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