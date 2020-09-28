Корчевников решил научиться акробатическим трюкам, чтобы производить впечатление на девочек

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Анастасия Шадская
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Телеведущий давно говорит о желании найти спутницу жизни.

Корчевников решил научиться акробатическим трюкам, чтобы производить впечатление на девочек

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Телеведущий Борис Корчевников попросил прославленного юмориста Игоря Маменко научить его азам акробатического искусства. Это случилось в эфире нового выпуска программы «Судьба человека».

Гость передачи Игорь Маменко — не только эстрадный артист. У него есть и цирковое прошлое. Он закончил цирковое училище и пошел по стопам отца., там же встретил и будущую жену. Узнав об этом, Корчевников оживился и попросил его дать ему пару уроков. Свои слова он сопроводил любопытным комментарием.

«А можете какие-то базовые акробатические вещи мне показать? Мне вообще-то тоже хочется производить впечатление на девочек», — сообщил с улыбкой ведущий.

Маменко показала ему несколько простейших элементов, чем очень порадовал Корчевникова. Ведущий заверил, что теперь понимает любовь акробатов к своей профессии.

«Не знаю, смогу ли произвести теперь впечатление, но постараюсь», — добавил он напоследок и перешел к другим вопросам.

Телеведущий Борис Корчевников не женат. Ему 38 лет, и он неоднократно повторял, что мечтает встретить любовь. Пока все безуспешно, пишет сайт Teleprogramma.pro.

На фоне слухов о потере слуха на фоне болезни многие фанаты не устают надеяться, что каждое появление Корчевникова рядом с незнакомой им женщиной говорит о его скором браке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Корчевников ищет подработку, чтобы платить за свое лечение.

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