В карельской «Долине смерти» открыли мемориал павшим советским солдатам. Свое страшное название это место возле города Питкяранта получило после ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны. Защищая родину, здесь погибли десятки тысяч красноармейцев.

В память об их подвиге была построена мраморная часовня.

Кирилл Сергеев присутствовал на ее открытии.