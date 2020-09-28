«Странный наряд»: новые фото Галкина с секретной вечеринки «для своих»
На звездной тусовке отметились многие отечественные знаменитости.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Пользователи сети раскритиковали наряды звезд эстрады на закрытом празднике. Знаменитости не признаются, чей день рождения они отмечали в роскошном зале, но новые фото оттуда постепенно просачиваются в сеть.
Сначала все обсудили «честное» селфи продюсера Яны Рудковской с шоуменом Максимом Галкиным. Его выложила сама знаменитость. Теперь Галкин засветился в компании с певцом Николаем Басковым и адвокатом Идой Достман на странице последней в сети Instagram.
«На дне рождения у нашего друга», — загадочно написала Достман и назвала их трио «тремя драконами».
Если Басков предстал в простом сером костюме без галстука, то Максим с Идой были одеты более свободно. Галкин выбрал рваные черные джинсы, костюм, рубашку навыпуск и куртку-пиджак. Приятельница самой Аллы Пугачевой Ида подобрала для себя наряд в желто-оранжевых оттенках, дополнив его яркими сапогами.
Пользователи сети остались от их образов не в восторге, о чем не преминули сообщить.
«На дне рождения друг друга в таком шикарном зале так скромно все одеты…»;
«Как-то сапоги ноги сдавили»;
«Странный наряд!»;
«У Максима джинсы порвались»;
«Очень вас люблю. Все смотрю с удовольствием. Но костюмчик и длина не ваши. Уж извините», — отметились они в комментариях.
Все участники вечеринки молчат о том, где она проходила. Они не ставили геолокацию и не писали имени таинственного именинника.
Ранее 5-tv.ru писал, как Достман поддержала Наташу Королеву после скандала с изменой Тарзана.
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