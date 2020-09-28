«Странный наряд»: новые фото Галкина с секретной вечеринки «для своих»

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Анастасия Шадская
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На звездной тусовке отметились многие отечественные знаменитости.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Пользователи сети раскритиковали наряды звезд эстрады на закрытом празднике. Знаменитости не признаются, чей день рождения они отмечали в роскошном зале, но новые фото оттуда постепенно просачиваются в сеть.

Сначала все обсудили «честное» селфи продюсера Яны Рудковской с шоуменом Максимом Галкиным. Его выложила сама знаменитость. Теперь Галкин засветился в компании с певцом Николаем Басковым и адвокатом Идой Достман на странице последней в сети Instagram.

«На дне рождения у нашего друга», — загадочно написала Достман и назвала их трио «тремя драконами».

Если Басков предстал в простом сером костюме без галстука, то Максим с Идой были одеты более свободно. Галкин выбрал рваные черные джинсы, костюм, рубашку навыпуск и куртку-пиджак. Приятельница самой Аллы Пугачевой Ида подобрала для себя наряд в желто-оранжевых оттенках, дополнив его яркими сапогами.

Instagram @idadostman

Пользователи сети остались от их образов не в восторге, о чем не преминули сообщить.

«На дне рождения друг друга в таком шикарном зале так скромно все одеты…»;

«Как-то сапоги ноги сдавили»;

«Странный наряд!»;

«У Максима джинсы порвались»;

«Очень вас люблю. Все смотрю с удовольствием. Но костюмчик и длина не ваши. Уж извините», — отметились они в комментариях.

Все участники вечеринки молчат о том, где она проходила. Они не ставили геолокацию и не писали имени таинственного именинника.

Ранее 5-tv.ru писал, как Достман поддержала Наташу Королеву после скандала с изменой Тарзана.

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