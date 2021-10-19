Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

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Алина Потёмкина
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Астрологи назвали три знака, представительницы которых обладают ужасным набором качеств.

Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Фото: www.globallookpress / TOMMY SEITER;

Феномен женской дружбы — загадка для многих мужчин. Не секрет, что барышни бывают коварны, нередко плетут интриги, а порой и соперничают друг с другом. Есть, конечно, исключения. Однако астрологи убеждены, что представительницы некоторых знаков зодиака явно не созданы для отношений с другими дамами по принципу «не разлей вода».

Овен

Дружба для девушек этого знака — необязательный атрибут по жизни. Они слишком самостоятельны, уверены в себе и упрямы. Кроме того, барышни-Овны всегда лучше всех знают, что им нужно, и не терпят чужого мнения, а там более дружеских советов. Не умея принимать помощь, они не стремятся поддержать в трудную минуту и сами.

Лев

Дамы-Львицы очень эгоцентричны. Они не терпят чужого превосходства. В дружбе они не могут вынести, если появляется конкуренция: ведь именно они должны быть на высоте! Ревность и любовь к разговорам за спиной окончательно отбивают охоту с ними дружить.

Рыбы

Чувствительные девушки-Рыбы очень обидчивы, не способны выслушивать чужие жалобы, в то время как сами склонны ныть по пустякам. Их очень легко расстроить, поэтому в разговоре с ними никогда нельзя быть честным и открытым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое вы растение по знаку зодиака. По словам астрологов, лекарственные представители царства живых организмов оказывают благотворное влияние на жизнь человека в целом.

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Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

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