Какое вы растение по знаку зодиака

Лекарственные растения благоприятно влияют на организм человека. Они способны улучшить самочувствие и изменить настроение. Какой представитель царства живых организмов подходит именно вам, читайте в гороскопе от блогера astroprognostic.

Овен — эвкалипт

Представители этого знака — очень активные люди, которые всегда при деле. Они никогда не стоят на месте и зачастую не обращают внимание на малейшее изменение самочувствия. У них крепкое здоровье и потому звезды присвоили им растение с сильными антисептическими свойствами. Эвкалипт обладает ярко выраженным запахом и таким же мощным лечебным свойством. Он помогает укрепить иммунитет и нервы. В составе косметических средств эвкалипт хорошо воздействует на волосы, питая корни и очищая кожу головы.

Телец — тимьян

Тельцы очень восприимчивы к внешним воздействиям, а потому звезды «назначили» им траву широкого спектра действия — тимьян (он же чабрец). Его используют как в приготовлении блюд, так и в косметологии. Он благоприятно влияет на укрепление сна, общий тонус организма и помогает успокоиться. Тимьян прекрасно борется с вирусами и бактериями, а также усиливают защитную функцию организма. Известно, что лосьоны на основе тимьяна улучшают состояние кожи и волос.

Близнецы — лаванда

Представители этого знака никогда не будут спокойны, а поэтому страдают от проблем со сном или наличия тревожности. Аромат лаванды способен успокоить чувства и умиротворить душу. Астрологи советуют добавлять растение в ванну, а также капнуть лавандовое масло на подушку. Этот запах способен снять стресс и переключиться на положительные мысли.

Рак — можжевельник

Это настоящие хранители очага. Можжевельник с его мощной целебной силой издревле использовался как средство для изгнания зла. В ароматерапии его применяют при простуде и стрессе. Звезды советуют дома всегда держать веточки этого растения или его эфирное масло для быстрого восстановления сил.

Лев — розмарин

Это растение очень богато полезными свойствами и может воздействовать в разных сферах. Розмарин помогает улучшить концентрацию, усилить внутреннюю гармонию и придать позитивное настроение. Есть поверье, согласно которому, розмарин помогает привлечь любовь. Звезды советуют его держать дома в любом удобном для вас виде. Эфирное масло в косметике помогает ускорить рост волос, а его аромат может составить конкуренцию любым духам.

Дева — ромашка

Ромашка — обладает многими полезными свойствами. Она эффективно помогает бороться со стрессом и помогает вернуть внутреннее равновесие. Звезды советуют заваривать ромашку, когда появляется чувство тревоги. Такой отвар позволит ощутить расслабление. Ванна с ромашковым отваром носит расслабляющий эффект, хорошо влияет на кожу. Также она известна своими свойствами в косметических средствах: прекрасно осветляет волосы и кожу лица.

Весы — чайная роза

Весы находятся под покровительством Венеры, поэтому их цветок –чайная роза. Представители этого астрологического символа — прирожденные романтики, которым важны чувства. Аромат растения способен справиться с ролью хранителя любви и верности. Букет чайных роз способен преобразить ваше пространство и навеять особое настроение. А косметика из роз способна продлить вашу молодость и красоту.

Скорпион — пачули

У представителей этого знака зодиака мощная интуиция: они с рождения обладают обостренным чувством восприятия. Звезды отнесли их к растению с резким запахом, которое усиливает физическое влечение и помогает раскрыть «третий глаз». Пачули также улучшает благосостояние в доме. Эфирное масло или духи с этим ароматом многократно усилят вашу привлекательность для окружающих.

Стрелец — пихта

Для рожденных зимой звезды определили бальзамическую пихту. Ее запах стимулирует творческие способности и активирует художественную часть натуры. У пихтового масла масса целебных свойств. Оно прекрасно дезинфицирует и может применяться в качестве антисептика. Также растение тонизирует и выступает как отличное противовоспалительное средство. Грамотное использование масла поможет вам укрепить здоровье и раскрыть свои таланты.

Козерог — мята перечная

Звезды советуют использовать мяту на протяжении всей жизни. Чай из этого растения оказывает успокаивающее действие, снижает аппетит и помогает избавиться от стресса. Также освежающий аромат мяты способен повысить работоспособность и повысить мотивацию для достижения целей. Носите с собой эфирное масло мяты, чтобы в любой момент позволить себе насладиться ее ароматом.

Водолей — гвоздика

Согласно приметам, гвоздика помогает раскрыть талант провидения. Растение также способно очистить энергию от негатива, зарядить положительной энергией и избавить от стресса. Запах гвоздики поможет лишний раз не нервничать, а воспринимать все с улыбкой на лице.

Рыбы — полынь

Астрологи считают, что Рыбам идеально подходит это лекарственное растение. Оно способно усилить интуицию, развить способности ясновидения и улучшить качество сна. Венки из полыни отгонят злых духов, а ее отвар вылечит от кашля и боли в желудке. В ароматерапии она используется как стимулятор творческих способностей и раскрытия талантов.

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